KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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29.07.2026 18:48:00
Neue Befugnisse: Bundesnetzagentur übernimmt KI-Aufsicht in Deutschland
Ein neues KI-Gesetz tritt in Kraft: Die Regulierungsbehörde ist damit für Marktüberwachung, Beschwerden und Innovationsförderung im Sinne des AI Acts zuständig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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