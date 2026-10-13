RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
13.10.2026 17:32:38
Neue 'besseresser'-Folgen im ZDF - Zwist um Weggang von Lege
MAINZ (dpa-AFX) - Das ZDF zeigt in den kommenden Wochen neue Folgen seiner Marke "besseresser" mit Sebastian Lege. Ab dem 21. Oktober läuft die zweite Staffel von "besseresser goes Schule", wie der Sender mitteilte. Ab dem 9. Dezember folgt die "besseresser"-Challenge, die der Sender nach eigenen Angaben gemeinsam mit Lege entwickelt hat.
Im Dezember endet dann die Zusammenarbeit. Leges Vertrag läuft nach Angaben des ZDF zum 31. Dezember aus - auf seinen eigenen Wunsch, wie es vonseiten des ZDF hieß. Der TV-Koch wechselt zu RTL (Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)). Die Marke "besseresser" will das ZDF ohne Lege weiterführen und weiterentwickeln.
Über die Gründe für die Trennung gehen die Darstellungen auseinander. Er habe Menschen mehr Informationen über ihre alltägliche Ernährung geben und auch mal positive Beispiele zeigen sowie lokales Handwerk unterstützen wollen, so Lege. "Das wurde mir vom Sender verwehrt. Irgendwann war ich tief frustriert und auch richtig traurig. Ich habe ein Jahr nicht gut geschlafen", sagte er der "Bild". Zudem habe er negative Dinge dramatisieren sollen. Geld habe bei seinem Wechsel keine große Rolle gespielt.
Das ZDF weist die Kritik zurück. Den Vorwurf, Lege habe keine Möglichkeiten gehabt, das Format weiterzuentwickeln, könne man nicht nachvollziehen, teilte der Sender mit. Das ZDF verweist darauf, dass das Format mit Lege ständig weiterentwickelt worden sei: von "Die Tricks der Lebensmittelindustrie" über "Lege packt aus" bis zu "besseresser goes Schule". Man hätte die Zusammenarbeit gerne "zu angemessenen Konditionen" fortgesetzt, so das ZDF./mjm/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTL
|
17:32
|Neue 'besseresser'-Folgen im ZDF - Zwist um Weggang von Lege (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX mittags leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
05.10.26
|Viertes Klopp-Spiel erstmals unter zehn Millionen Zuschauer (dpa-AFX)
|
02.10.26
|WDH/Mehr als zehn Millionen Zuschauer sehen ersten Klopp-Sieg (dpa-AFX)
|
02.10.26
|Mehr zehn Millionen Zuschauer sehen ersten Klopp-Sieg (dpa-AFX)
Analysen zu RTL
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|10.09.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|29,20
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.