AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Hoch im Blick
|
19.05.2026 08:51:00
Neue Bestellung beflügelt AIXTRON-Aktie
Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON SE hat einen bedeutenden Auftrag erhalten: Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, hat mehrere MOCVD-Systeme vom Typ G10-AsP bestellt. Wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte, spiegelt die Bestellung die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese Komponenten sind für das rasante Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekanntgegeben.
AIXTRON-Aktie rückt wieder in Richtung Mehrjahreshoch
Die AIXTRON-Aktie reagierte prompt und positiv auf die Nachrichten. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Anlagenbauers um bis zu vier Prozent über ihren XETRA-Schlusskurs auf 52,42 Euro. Damit näherten sie sich wieder ihrem 25-Jahres-Hoch von 55,28 Euro, das sie erst in der vergangenen Woche erreicht hatten. Das Papier ist wegen des Booms der Halbleiterbranche infolge des KI-Hypes bereits seit längerer Zeit extrem gefragt: Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht, in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.
dpa-AFX
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: AIXTRON SE
Nachrichten zu AIXTRON SE
Analysen zu AIXTRON SE
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|11.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|AIXTRON Halten
|DZ BANK
|04.05.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|50,62
|0,76%