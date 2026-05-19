Neue Bestellung beflügelt AIXTRON-Aktie

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON SE hat einen bedeutenden Auftrag erhalten: Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, hat mehrere MOCVD-Systeme vom Typ G10-AsP bestellt. Wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte, spiegelt die Bestellung die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese Komponenten sind für das rasante Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekanntgegeben.

AIXTRON-Aktie rückt wieder in Richtung Mehrjahreshoch

Die AIXTRON-Aktie reagierte prompt und positiv auf die Nachrichten. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere des Anlagenbauers um bis zu vier Prozent über ihren XETRA-Schlusskurs auf 52,42 Euro. Damit näherten sie sich wieder ihrem 25-Jahres-Hoch von 55,28 Euro, das sie erst in der vergangenen Woche erreicht hatten. Das Papier ist wegen des Booms der Halbleiterbranche infolge des KI-Hypes bereits seit längerer Zeit extrem gefragt: Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht, in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.

dpa-AFX