AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Hoch im Blick 19.05.2026 17:55:00

Neue Bestellung beflügelt AIXTRON-Aktie zeitweise

Neue Bestellung beflügelt AIXTRON-Aktie zeitweise

Die Aktien von AIXTRON haben am Dienstag positiv auf die Bestellung mehrerer ihrer sogenannten MOCVD-Systeme von Lumentum reagiert.

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON SE hat einen bedeutenden Auftrag erhalten: Lumentum, ein weltweit führender Anbieter von optischen und photonischen Technologien für künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Rechenzentren, hat mehrere MOCVD-Systeme vom Typ G10-AsP bestellt. Wie das Unternehmen am Dienstag in Herzogenrath mitteilte, spiegelt die Bestellung die wachsende Nachfrage nach Lasern und Detektoren auf Indiumphosphid-Basis (InP) wider. Diese Komponenten sind für das rasante Wachstum groß angelegter KI-Rechenzentrumsnetzwerke unverzichtbar. Finanzielle Details des Deals wurden nicht bekanntgegeben.

AIXTRON-Aktie nimmt Mehrjahreshoch in den Blick

Die AIXTRON-Aktie reagierte prompt und positiv auf die Nachrichten. Auf XETRA ging es zeitweise bis auf 53,22 Euro nach oben. Damit bleibt das 25-Jahres-Hoch von 55,28 Euro, das sie erst in der vergangenen Woche erreicht wurde, zwar im Blick, aber außer Reichweite. Schlussendlich setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein und die Aktie gab zur Schlussglocke 0,71 Prozent auf 50 Euro nach. Das Papier ist wegen des Booms der Halbleiterbranche infolge des KI-Hypes bereits seit längerer Zeit extrem gefragt: Seit Ende 2025 hat sich der Kurs fast verdreifacht, in den vergangenen zwölf Monaten sogar mehr als vervierfacht. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei fast sechs Milliarden Euro.

dpa-AFX

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Bildquelle: AIXTRON SE

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