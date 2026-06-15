Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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15.06.2026 12:58:00
Neue Betriebssysteme: Apple verspricht „erhebliche“ Beschleunigung
Nicht viele große neue Features, dafür viele kleine Optimierungen: Apple will mit Tricks auf Mac und iPhone mehr Speed rausholen. Das steckt dahinter.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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