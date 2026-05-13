Canon Aktie

Canon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853055 / ISIN: JP3242800005

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13.05.2026 15:00:00

Neue Canon-Videokamera EOS R6 V und Hybridzoom RF 20-50mm F4 vorgestellt

Canon hat die neue Vollformatkamera EOS R6 V für Videoproducer vorgestellt. Das Zoomobjektiv RF 20-50mm F4 L IS USM PZ erweitert das Objektivportfolio.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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