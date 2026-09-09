09.09.2026 22:34:38

Neue Chefredakteurin für 'Berliner Morgenpost'

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der "Berliner Morgenpost" gibt es Anfang 2027 einen Wechsel in der Chefredaktion. Die bisherige stellvertretende Chefredakteurin der "Freien Presse" (Chemnitz), Anne Lena Mösken, löst Chefredakteur Peter Schink ab. Das teilte der Eigentümer der "Berliner Morgenpost", die Funke Mediengruppe, mit.

Mösken ist seit 2022 Vize-Chefin der "Freien Presse" und hat seitdem die digitalen Angebote der Zeitung vorangetrieben. Die Zahl der digitalen Abonnements der "Freien Presse" hat sich laut Funke seitdem verdreifacht.

"Anne Lena ist eine exzellente Journalistin mit viel Verständnis für innovativen, lesernahen Journalismus auf allen Kanälen. Ich freue mich sehr, dass wir sie für die Leitung unserer "Berliner Morgenpost" begeistert haben", sagte der verantwortliche Konzerngeschäftsführer für die Funke Regionalmedien, Christoph Rüth.

Der derzeitige Chefredakteur Schink hatte 2024 die Leitung der "Berliner Morgenpost" übernommen. Er verlasse die Zeitung in gegenseitigem Einvernehmen, hieß es. Jörg Quoos, Herausgeber der "Berliner Morgenpost", stellte Schinks Engagement in der digitalen Transformation heraus./uk/DP/nas

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