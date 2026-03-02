Neue Deals: Aktien von NVIDIA, Coherent und Lumentum legen zu - Ausbau der Zusammenarbeit mit Deloitte

NVIDIA baut seine KI-Infrastruktur mit milliardenschweren Partnerschaften aus. Im Fokus stehen Investitionen in Lumentum und Coherent, sowie die Kooperation mit Deloitte.

• Je zwei Milliarden US-Dollar für neue Partner• Fokus auf Siliziumphotonik• Ausbau der Zusammenarbeit mit Deloitte

NVIDIA zündet die nächste Stufe seiner Expansionsstrategie und festigt durch milliardenschwere Allianzen mit Lumentum, Coherent und Deloitte seine Vormachtstellung im KI-Sektor. Mit Investitionen in Höhe von insgesamt 4 Milliarden US-Dollar treibt der Chipgigant den Ausbau modernster Glasfasertechnologien und physischer KI-Anwendungen massiv voran.

NVIDIAs Zusammenarbeit mit Lumentum

NVIDIA und Lumentum Holdings haben eine umfassende strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung moderner KI-Infrastrukturen durch Fortschritte in der Optiktechnologie zu beschleunigen. Im Rahmen dieser mehrjährigen, nicht-exklusiven Kooperation sichert sich NVIDIA durch eine milliardenschwere Abnahmeverpflichtung langfristigen Zugriff auf Laserkomponenten. Zusätzlich investiert der Chipkonzern 2 Milliarden US-Dollar in Lumentum, um Forschung, Entwicklung und den operativen Betrieb zu stärken.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vereinbarung ist der Ausbau der Fertigungskapazitäten in den USA. Lumentum nutzt die finanziellen Mittel unter anderem für den Aufbau einer neuen Fabrik, um die steigende Nachfrage künftiger KI-Rechenzentren bedienen zu können. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Skalierbarkeit, Energieeffizienz und Stabilität großflächiger Netzwerke zu verbessern, wobei die Expertise beider Unternehmen in den Bereichen beschleunigtes Rechnen und Photonik kombiniert wird.

Laut NVIDIA-Chef Jensen Huang ist das Ziel der Kooperation die Entwicklung fortschrittlichster Siliziumphotonik, um den historisch beispiellosen Ausbau der Recheninfrastruktur voranzutreiben und KI-Systeme im Gigawatt-Bereich zu realisieren. Lumentum-CEO Michael Hurlston ergänzte, dass die strategische Allianz und die Investitionen in neue Fertigungsanlagen die Grundlage für die optischen KI-Architekturen von morgen schaffen sollen.

Strategische Partnerschaft von NVIDIA und Coherent

Daneben haben NVIDIA und Coherent Corp. eine weitreichende, mehrjährige Kooperation vereinbart, um die technologische Basis für künftige KI-Infrastrukturen zu stärken. Die nicht-exklusive Partnerschaft sieht vor, dass NVIDIA durch eine milliardenschwere Abnahmeverpflichtung langfristigen Zugriff auf modernste Laser- und Netzwerkprodukte erhält. Zusätzlich unterstützt NVIDIA auch Coherent mit einer Direktinvestition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, die in Forschung, Entwicklung sowie den Ausbau der US-Produktionskapazitäten fließen soll.

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Optimierung optischer Verbindungen und der Gehäuseintegration. Diese Technologien gelten als essenziell, um die nächste Generation von KI-Rechenzentren mit der notwendigen Geschwindigkeit und Energieeffizienz zu betreiben. Durch die Kombination von NVIDIAs Expertise im Bereich des beschleunigten Rechnens und der optischen Innovationskraft von Coherent sollen weltweit Kapazitäten für den Aufbau großflächiger "KI-Fabriken" geschaffen werden.

NVIDIA-Chef Jensen Huang betonte, dass man gemeinsam Pionierarbeit bei der Siliziumphotonik leiste, um eine Infrastruktur in bisher "beispiellosem Umfang" zu ermöglichen. Coherent-CEO Jim Anderson hob die Bedeutung der langjährigen Partnerschaft hervor und sieht sein Unternehmen durch das erweiterte Produktportfolio als entscheidenden Wegbereiter für die zukünftige Gestaltung globaler KI-Zentren.

Deloitte baut Zusammenarbeit mit NVIDIA aus

Derweil intensivieren Deloitte und NVIDIA ihre langfristige Kooperation, um die Implementierung physischer KI-Systeme in der Industrie voranzutreiben. Im Fokus stehen dabei hochpräzise digitale Abbilder (digitale Zwillinge), moderne Bildverarbeitungssysteme sowie die Absicherung von Robotik-Anwendungen an der Netzwerkkante (Edge). Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, intelligente Maschinen schneller und risikoärmer in den operativen Betrieb zu integrieren und dadurch die Wertschöpfung zu steigern.

Der Markt für diese Technologien steht laut aktuellen Daten von Deloitte vor einem massiven Wachstumssprung: Während derzeit bereits 58 Prozent der Unternehmen physische KI nutzen, wird erwartet, dass dieser Anteil innerhalb von zwei Jahren auf 80 Prozent ansteigt. Die Anwendungen reichen dabei von autonomen Fahrzeugen und Robotereinheiten bis hin zu komplexen industriellen Sensorsystemen, die zur Wahrnehmung und Interaktion in realen Arbeitsumgebungen fähig sind.

Laut Nitin Mittal, Global AI Leader bei Deloitte, wandelt sich die Technologie aktuell rasant von der reinen Erprobung hin zur praktischen Anwendung und verändert Arbeitsprozesse grundlegend. Durch die Verbindung von NVIDIAs Technologieplattformen mit Deloittes Branchenexpertise sollen Firmen einen skalierbaren Pfad erhalten, um Systeme erst in Simulationen zu optimieren und anschließend effizient in die Serienfertigung zu überführen. Laut Deepu Talla von NVIDIA ermöglicht dieser Ansatz eine deutlich verbesserte Entscheidungsfindung in komplexen betrieblichen Abläufen.

So reagieren die Aktien am Montag

Für die Lumentum-Aktie geht es zum Wochenstart an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise 6,02 Prozent nach oben auf 743,23 US-Dollar. Die Coherent-Aktie klettert derweil an der NYSE um 12,01 Prozent auf 290,04 US-Dollar. Die NVIDIA-Aktie notiert im NASDAQ-Handel 1,69 Prozent im Plus bei 180,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at