10.09.2026 05:49:39

Neue Detaildaten erwartet: Energiepreise treiben Inflation hoch

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem Iran-Krieg und hohen Energiepreisen kratzt die Inflationsrate in Deutschland an der Drei-Prozent-Marke. Eine Teuerung von 2,9 Prozent hat das Statistische Bundesamt für August auf Basis vorläufiger Daten errechnet. In Europas größter Volkswirtschaft sind die Verbraucherpreise zuletzt im Dezember 2023 stärker gestiegen, damals um 3,7 Prozent. An diesem Donnerstag (8.00 Uhr) veröffentlichen die Wiesbadener Statistiker die Details zur Preisentwicklung im vergangenen Monat.

Der Iran-Krieg und die faktische Blockade der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus hat die Preise für Öl und Gas nach oben getrieben. Autofahrer hierzulande bekommen das an der Tankstelle zu spüren, Hausbesitzer bei den Heizkosten. Der Tankrabatt, mit dem die Bundesregierung Autofahrer zwei Monate lang etwas entlastet hat, ist Ende Juni ausgelaufen.

Im August mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland fürs Tanken und Heizen 10,5 Prozent mehr zahlen als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel verteuerten sich dagegen kaum - um 0,1 Prozent.

Volkswirte gehen davon aus, dass das Niveau der Preissteigerungen vorerst erhöht bleiben wird. Das Ifo-Institut rechnet für das Gesamtjahr 2026 mit 2,8 Prozent Inflation, 2027 könnte die Rate demnach auf 3,0 Prozent steigen./ben/als/DP/nas

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