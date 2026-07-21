21.07.2026 15:50:38

Neue Drohne überwacht bis zu zehn Stunden ununterbrochen

HOHENFELS (dpa-AFX) - Das Rüstungsunternehmen Quantum Systems will mit einem Drohnensystem Streitkräften die Aufklärung im Konfliktfall mit geringem Aufwand ermöglichen. Das unbemannte Aufklärungssystem Reliant könne große Räume über längere Zeiträume überwachen, Informationen schnell verfügbar machen und dabei den logistischen und operativen Aufwand gering halten, hieß es bei einer Demonstration des Systems auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz.

Das System könne mehr als zehn Stunden kontinuierlich im Einsatz sein. Das senkrecht startende Flugsystem könne von Dächern, Fahrzeugen, Schiffen oder in unwegsamem Gelände gestartet werden. Die bordeigene KI ermögliche, dass das Drohnensystem auch bei Verbindungsabbrüchen weiter Informationen erfassen kann.

Unternehmen gehört zur Drohnenallianz der EU

Quantum Systems aus Gilching bei München ist insbesondere durch den Ukraine-Krieg bekanntgeworden. Drohnen des Unternehmens werden von den ukrainischen Streitkräften im Abwehrkrieg gegen Russland eingesetzt.

Quantum Systems zählt auch zu der Drohnenallianz EU-Ukraine der Europäischen Kommission. Die Allianz soll die Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen bei der Entwicklung und dem Einsatz von Drohnen sowie Systemen zur Drohnenabwehr stärken. Ziel ist es nach Angaben der Kommission, die Verteidigung Europas in diesem sich rasch wandelnden Bereich zu stärken./uvo/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen