Neue Ermittlungen wegen Listeriose in Baden-Württemberg - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Skandal um die tödlichen Bakterien in Wurstwarten des Unternehmens Wilke gibt es womöglich einen neuen Listeriose-Ausbruch in Deutschland. Wie die Zeitung "Bild am Sonntag" (BamS) erfahren haben will, steht ein fleischverarbeitender Betrieb in Baden-Württemberg unter Verdacht.

Bereits im Januar seien in dem betroffenen Betrieb die gefährlichen Bakterien des Typs Pi 4 in einer Produktionsanlage festgestellt worden. Vor zwei Jahren sei der Listerienstamm dort schon einmal im Rahmen einer amtlichen Routinekontrolle in einem Lebensmittel festgestellt worden.

"Der zuständige Verbraucherminister Peter Hauck hat umgehend eine intensive Ermittlungstätigkeit der Lebensmittelüberwachung veranlasst", zittiert das Blatt Behörden-Sprecherin Isabel Kling. Auf Anfrage der Zeitung teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit, es hätten sich insgesamt 15 Personen aus sieben Bundesländern mit dem Listerienstamm dieses Typs infiziert. "Zwei Patienten sind nach Angaben der zuständigen Gesundheitsämter als direkt oder indirekt an der Listeriose verstorben übermittelt", zittiert BamS Sprecherin Susanne Glasmacher.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2019 07:13 ET (12:13 GMT)