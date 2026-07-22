AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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22.07.2026 08:01:00
Neue Eskalation im Nahen Osten: Iran hat AWS-Infrastruktur in Bahrain „zerstört“
Die USA fliegen seit Tagen wieder Angriffe auf den Iran, das Land attackiert seine Nachbarn. Angeblich wurden dabei jetzt AWS-Rechenzentren in Bahrain zerstört.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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