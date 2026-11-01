SHEIN Aktie
WKN DE: A42HBS / ISIN: KYG237451052
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01.11.2026 19:50:01
Neue EU-Gebühr für Pakete von Shein, Temu und Co in Kraft
Seit Sonntag fällt für Pakete von Onlinehändlern außerhalb der EU eine zusätzliche Gebühr von zwei Euro pro Warenposition an. Brüssel erwartet MilliardeneinnahmenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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