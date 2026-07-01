Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.07.2026 17:44:00
Neue Filme und Serien bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime im Juli 2026
Im Juli startet bei Netflix die Comedyserie „The Hawk“ mit Will Ferrell in der Hauptrolle. Bei Disney+ läuft „Ready Or Not 2“ und Amazon zeigt „Der Spion“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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