Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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29.05.2026 16:23:00
Neue Filme und Serien bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime im Juni 2026
Disney+ zeigt im Juni „Avatar: Fire and Ash“. Bei Netflix kommt „Avatar – Der Herr der Elemente“ (Staffel 2) und Amazon setzt „The Legend of Vox Machina“ fort.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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