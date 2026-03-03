Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
03.03.2026 17:47:00
Neue Filme und Serien bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime im März 2026
Im März zeigt Netflix "War Machine" (2026). Bei Amazon Prime läuft "The Menu" (2022) und bei Disney+ startet die (neue) 1. Staffel von "Scrubs".Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
03.03.26
|Netflix warns Paramount-Warner Bros deal will lead to job losses (Financial Times)
|
27.02.26
|Netflix steigert im Bieterkampf um Warner Bros. nicht weiter mit - Netflix-Aktie im Höhenflug (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Project Warrior: How Paramount beat Netflix in $110bn battle for Warner (Financial Times)
|
27.02.26