Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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30.04.2026 18:03:00
Neue Filme und Serien bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime im Mai 2026
Bei Amazon startet im Mai die Serie „Spider-Noir“ mit Nicolas Cage. Bei Netflix läuft „The Boroughs“ und Disney+ zeigt „Send Help“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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20.04.26