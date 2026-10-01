Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
01.10.2026 17:34:00
Neue Filme und Serien bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime im Oktober 2026
Im Oktober läuft bei Disney+ „VisionQuest“. Netflix zeigt „Below“ und bei Amazon ist „Carrie“ im Programm.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06:00
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
|
06:00
|Amazon seeks to offload $8bn of Nvidia chips to investors (Financial Times)
|
01.10.26
|Amazon-Aktie im Minus: Bundesgerichtshof in Deutschland stoppt Preiserhöhung bei Prime (dpa-AFX)
|
01.10.26
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
|
01.10.26
|Bundesgerichtshof prüft Preiserhöhung bei Amazon-Prime (dpa-AFX)
|
30.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Amazon-Aktie fester: Bundesgerichtshof in Deuschland schaut sich Preiserhöhung bei Prime näher an (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|221,50
|0,39%
|Netflix Inc.
|60,45
|0,18%