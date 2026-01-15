Ryanair Holdings Aktie
Neue Flüge von kleinen Airports: Ryanair zieht sich in Hamburg und Berlin weiter zurück
Zuletzt macht Ryanair vor allem mit Flugeinstellungen von sich reden. Die kommerzielle Luftfahrt lohne sich in Deutschland nicht mehr, argumentiert der Billigflieger. Jetzt kündigt die Airline zwar neue Strecken an, doch das geht zulasten großer Flughäfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
