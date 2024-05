Neue Fluggäste für Billigflieger: Ryanair will Kunden mit Rabatten anlocken

Wer mit Ryanair verreisen will, darf auf Preisnachlässe hoffen. So will der Billigflieger im schwächeren ersten Quartal die Zahlen ankurbeln. Allerdings sollten sich Schnäppchenjäger beeilen, denn im Juli beginnt die Sommersaison - und da könnten die Preise wieder steigen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel