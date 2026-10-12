12.10.2026 06:27:38

Neue Fluglinie verbindet Ostfriesland mit Dänemark

EMDEN (dpa-AFX) - Mit einer neuen Flugverbindung können Geschäftsreisende künftig vom ostfriesischen Emden bis ins dänische Esbjerg reisen. Der Flugbetrieb mit Verbindungen dreimal wöchentlich starte am 13. Oktober, teilte die Fluggesellschaft Lygg mit. Das neue Angebot richtet sich demnach insbesondere an Unternehmen aus der Offshore- und der Energiewirtschaft. Emden in Ostfriesland und Esbjerg an der dänischen Westküste sind wichtige Standorte etwa für die Offshore-Windkraftindustrie.

"Mit der neuen Verbindung nach Esbjerg bieten wir Unternehmen und ihren Mitarbeitenden eine attraktive Alternative zu zeitaufwendigen Reisen auf dem Landweg und stärken gleichzeitig Emdens Rolle als wichtigen Standort für die Offshore- und Energiewirtschaft", sagte Ines Reinema, Prokuristin der Flugplatz Emden GmbH, in einer Mitteilung.

Zwischenstopps in Groningen möglich

Der Flugplan sieht pro Woche Abflüge dienstags, mittwochs und donnerstags vor. Die Flüge sollen entweder direkt oder mit einem Zwischenstopp im benachbarten Groningen in den Niederlanden erfolgen. Auf den Verbindungen wird ein Flugzeug mit 19 Sitzplätzen eingesetzt.

Lygg-Chef Roope Kekäläinen erwartet eine Nachfrage nach der neuen Verbindung. "Wir sehen einen klaren Reisebedarf zwischen Emden und Esbjerg. Genau solche Bedarfe zusammenzuführen, ermöglicht es uns, Verbindungen zu schaffen, die sonst nicht zustande kommen würden."

Lygg betreibt seit August bereits eine Flugverbindung zwischen Groningen und Esbjerg. Mittelfristig plant Lygg ein sogenanntes Nordsee-Netzwerk aufzubauen und weitere Regionalflughäfen in seinen Flugplan aufzunehmen./len/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entlastung an der Öl- und Anleihenfront: DAX vor freundlichem Auftakt -- Asiens Börsen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen