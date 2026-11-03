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03.11.2026 11:31:38

Neue Gaskraftwerke sollen bei Dunkelflauten einspringen

BONN (dpa-AFX) - Neue Gaskraftwerke für die Stromerzeugung bei Dunkelflauten werden bis 2031 in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg entstehen. Dies ist das Ergebnis einer ersten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur.

Ab 2031 sollen vor allem Gaskraftwerke dafür sorgen, dass bei zu wenig Wind- und Sonnenstrom trotzdem genug Strom da ist: Die Bundesnetzagentur hat jetzt die ersten Kraftwerksprojekte benannt, die für das Bereithalten der sogenannten Erzeugungskapazität 15 Jahre lang Geld bekommen sollen. Ermittelt wurden sie in einem Bieterverfahren, bei dem 41 Gebote abgegeben wurden. Geplant sind noch zwei weitere Ausschreibungen.

Elf Gebote erhielten einen Zuschlag. Die Gaskraftwerke liegen in Brandenburg (4 Zuschläge), Nordrhein-Westfalen (3), Sachsen (2), Bayern (1) und Baden-Württemberg (1). Bieter dieser Projekte waren die Unternehmen RWE, Leag, Gaskraftwerk Leipheim und die Stadtwerke Karlsruhe.

Insgesamt wurden 5.160 Megawatt Kapazität bezuschlagt. Im Schnitt lag der Zuschlagswert den Angaben zufolge bei 155.296 Euro je Megawattstunde. Daraus ergeben sich für diese elf Kraftwerksprojekte jährliche Kosten von gut 800 Millionen Euro. Die Kosten sollen durch eine neue Umlage von allen Stromverbrauchern getragen werden. Um wie viel der Strom dann teurer wird, ist noch offen.

Die neuen Anlagen sollen zunächst Erdgas verbrennen. Spätestens 2045 sollen die Gaskraftwerke dann aber "klimaneutral" mit Wasserstoff laufen./tob/DP/zb

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