Neue Geschäftsführung bei Penny Österreich mit Mai

Bei der Rewe-Diskonttochter Penny kommt es in Österreich zu einem Managementwechsel. Mike Podobrin und Kai Pataky folgen mit 1. Mai auf Mario Märzinger und Ralf Teschmit, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Aufgaben außerhalb des Handelskonzerns Rewe zu widmen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilen. Podobrin und Pataky berichten künftig als Geschäftsführer an Rewe-International-Vorstand Michael Jäger, der für Penny International zuständig ist.

Die Führung von Bipa Kroatien wird nach dem Wechsel von Pataky zu Penny Tina Jurjevic als CEO (Vorstandschefin) und Marijan Boskovic als CFO (Finanzchef) wahrnehmen.

Märzinger werde das Unternehmen zum 31. Juli auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen, heißt es laut Aussendung. Teschmit werde die Einarbeitung der künftigen Kollegen bis in den Herbst begleiten, bevor auch er auf eigenen Wunsch neue Wege gehen will.

kan/kre

WEB http://www.rewe-group.at http://www.penny.at