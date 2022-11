Neue GKB Kundenhalle - Ort der Beratung und Begegnung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Die Graubündner Kantonalbank präsentiert der Öffentlichkeit ihre neue Kundenhalle in Chur. Dies am Tag der offenen Tür vom kommenden Samstag 5. November. Innerhalb des 111 Jahre alten Hauptgebäudes der GKB sind nicht nur neue, zeitgemässe Räume für die Beratung entstanden, sondern auch ein Ort der Begegnung in einzigartiger Atmosphäre.