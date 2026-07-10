easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

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10.07.2026 11:04:52

Neue Heimat für Airline: Easyjet stimmt überraschend Übernahme durch Apollo Global zu

Vergangenes Wochenende einigt sich Easyjet mit dem US-Unternehmen Castlelake auf eine Übernahme. Nun vollzieht die Airline eine Kehrtwende und nimmt das Angebot eines Konkurrenten an.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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