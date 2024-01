Neue HHLA-Finanzchefin kommt von E.ON - Titzrath bleibt

München (Reuters) - Der Hamburger Hafenkonzern HHLA wird auch nach dem Einstieg der Großreederei MSC von Angela Titzrath geführt.

Der Vertrag der 57-Jährigen sei um fünf Jahre verlängert worden, teilte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) am Dienstag mit. "Ich freue mich, dass Angela Titzrath bereit ist, die HHLA auch in den kommenden Jahren zu führen", sagte Aufsichtsratschef Rüdiger Grube. Titzrath führt den Konzern seit 2017, ihr Vertrag wäre im September 2024 ausgelaufen. Die Mediterranean Shipping Company (MSC) und die Hansestadt Hamburg hatten sich im Dezember zusammen mehr als 92 Prozent an der HHLA gesichert, Hamburg will seinen Anteil dabei von rund 70 auf 50,1 Prozent reduzieren.

Die neue Finanzvorständin der HHLA kommt vom Essener Energieversorger Steag, der seit kurzem dem spanischen Finanzinvestor Asterion Capital Partners gehört: Annette Walter war dort in gleicher Position tätig, vorher organisierte sie für den Energieriesen E.ON die Integration von Innogy. Walters Vorgängerin Tanja Dreilich hatte im vergangenen Sommer nach nur einem halben Jahr das Handtuch geworfen.

