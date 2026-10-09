SGL Carbon Aktie

SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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Expertenstimme 09.10.2026 12:11:00

Neue Hoffnung für SGL Carbon-Aktie: Analyst hebt Kursziel kräftig an

Neue Hoffnung für SGL Carbon-Aktie: Analyst hebt Kursziel kräftig an

Jefferies hebt das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro an und bestätigt die Einstufung „Hold“.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.

Am Freitag notiert die SGL Carbon-Aktie im XETRA-Handel 4,3 Prozent höher bei 5,58 Euro.

/rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: 2010 © SGL Group

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