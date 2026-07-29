Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.07.2026 11:06:00
Neue Home-Geräte: Apple ist laut Bericht nun endlich so weit
Neue Apple-TV-Modelle, HomePod minis und ein komplett neues Home-Gerät: Das steht bei Apple offenbar nach langer Wartezeit bis Ende des Jahres in der Pipeline.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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