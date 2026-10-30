OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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Analysteneinschätzung 30.10.2026 07:20:00

Neue Impulse für die OMV-Aktie? Experte hebt Daumen und Kursziel

Neue Impulse für die OMV-Aktie? Experte hebt Daumen und Kursziel

Die OMV-Aktie bekommt Rückenwind durch einen positiven Analystenkommentar.

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel von 70,0 auf 75,0 Euro erhöht. Die Einstufung der OMV-Aktie auf "Sector Perform" wurde bestätigt. Dies ging aus einer Studie des Analysten Adnan Dhanani hervor. Zum Vergleich: Am Donnerstag waren die OMV-Titel bei 73,90 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

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ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

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OMV-Aktie etwas höher: RBC stuft Papier von „Underperform“ auf „Sector Perform“ hoch

Bildquelle: OMV

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