Neue Impulse treiben Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS an

Deutsche Rüstungsaktien setzen ihre Erholung am Dienstag fort. Die neuen chinesischen Exportkontrollen bremsen die Kurse bislang kaum aus. Rückenwind liefern zudem aktuelle Unternehmensmeldungen.

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS bauen ihre Gewinne am Dienstag weiter aus

China-Sanktionen zeigen kaum Wirkung

Neue Unternehmensmitteilungen im Blick

Die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS ziehen am Dienstag im XETRA-Handel erneut an. Die Rheinmetall-Aktie gewinnt zeitweise weitere 3,73 Prozent auf 1.089,80 Euro, HENSOLDT klettert um 2,75 Prozent auf 85,24 Euro, RENK legt 1,57 Prozent auf 47,60 Euro zu und TKMS notiert mit 83,40 Euro um 0,48 Prozent höher.

Anders als bei einer reinen Sektorrally steckt hinter der Bewegung mehr als nur gute Stimmung: Gleich drei der vier Unternehmen haben fundamentale Nachrichten veröffentlicht, die den jeweiligen Kurs stützen.

Rüstungsaktien im Aufwind: China-Sanktionen zeigen kaum Wirkung

Eine Vorgeschichte aus der vergangenen Woche belastet den Rüstungssektor bisher kaum: China hat Rheinmetall auf eine Exportkontrollliste für sogenannte Dual-Use-Güter gesetzt, also Waren mit zivilem und potenziell militärischem Verwendungszweck. Das chinesische Handelsministerium begründet den Schritt als Reaktion auf das 21. Sanktionspaket der EU gegen Russland, in dessen Rahmen zuvor 14 Unternehmen und Einrichtungen aus China und Hongkong auf eine eigene EU-Exportkontrollliste gesetzt worden waren. Eine gesonderte Begründung für die Auswahl gerade dieser Firmen hat Peking nicht veröffentlicht.

Chinesische Unternehmen dürfen den gelisteten Firmen keine Dual-Use-Güter mehr liefern. Darunter fallen nach Pekings Definition unter anderem Mikroelektronik, Sensoren, Spezialchemikalien und seltene Erden. Auch ausländische Personen oder Organisationen dürfen den betroffenen Firmen keine Güter mit Ursprung in China mehr zur Verfügung stellen. Für Rheinmetall bedeutet das zunächst Rechtsunsicherheit statt eines sofortigen Lieferstopps, da einzelne chinesische Zulieferer bereits vereinbarte Lieferungen unter Verweis auf die neue Vorschrift aussetzen könnten. Dass die Rheinmetall-Aktie trotz dieser offenen Fragen zulegt, zeigt, dass der Markt aktuell mehr Gewicht auf die Auftragsseite als auf mögliche Lieferkettenrisiken legt.

RENK baut Finanzierung neu auf

Bei RENK liefert eine finanzielle Weichenstellung die fundamentale Stütze. Der Augsburger Antriebsspezialist hat die Neuausrichtung seiner Finanzierungsstruktur abgeschlossen und ersetzt die bisherigen Konsortialkreditverträge durch ein neues, unbesichertes Kreditpaket über 1,05 Milliarden Euro. Es besteht aus einem langfristigen Konsortialkredit über 450 Millionen Euro, einer revolvierenden Kreditlinie über 225 Millionen Euro sowie einer Garantielinie über 375 Millionen Euro, jeweils mit fünf Jahren Laufzeit und zwei Verlängerungsoptionen. Damit löst RENK die bisherige Leveraged-Buyout-Finanzierung aus der Zeit des Börsengangs ab und verliert das bislang bestehende Besicherungskonzept, was dem Unternehmen nach eigener Darstellung mehr unternehmerische Unabhängigkeit von Fremdkapitalgebern verschafft.

Die Kreditzusagen des beteiligten internationalen Bankenkonsortiums lagen laut RENK deutlich über dem tatsächlich benötigten Volumen. CFO Anja Mänz-Siebje wertet den Abschluss als ein klares Signal des Kapitalmarkts für die strategische Stärke von RENK und verweist auf die Wachstumsziele des Unternehmens bis zum Jahr 2030.

HENSOLDT liefert erstmals an Kampfdrohne

Bei HENSOLDT sorgt ein neuer Rüstungsauftrag für Aufmerksamkeit. Der Sensorik-Spezialist liefert sein Flugkörperwarnsystem CAIRAS erstmals aus, zunächst drei Systeme, die an Bord der CA-1 Europa zum Einsatz kommen sollen, dem KI-gestützten autonomen Kampfflugzeug des Unternehmens Helsing. Es ist der erste konkrete Auftrag im Bereich Selbstschutz und passiver optronischer Aufklärung seit der im Februar 2026 geschlossenen strategischen Partnerschaft beider Firmen. CAIRAS wird dabei in die Selbstschutz-Suite AMPS-MR eingebettet, die den Flugkörperwarner mit dem Radarwarner Kalætron sowie einem Täuschkörper-System kombiniert, und kommt damit erstmals überhaupt auf einem unbemannten Luftfahrzeug zum Einsatz.

Christina Canitz, Head of Division Optronics bei HENSOLDT, ordnet die Lieferung als Wendepunkt ein: Die Integration von CAIRAS in ein unbemanntes System markiere eine wichtige Zäsur für das Unternehmen. Für die pilotenlose CA-1 Europa hat die passive, also selbst nicht strahlende Arbeitsweise des Systems besondere Bedeutung, da die Plattform auf maschinell auswertbare Sensordaten angewiesen ist, um autonom auf Bedrohungen reagieren zu können.

Rheinmetall erhält weiteren Bundeswehr -Auftrag

Auch bei Rheinmetall liefert ein frischer Bundeswehr-Auftrag die fundamentale Untermauerung der Kursbewegung. Die Bundeswehr hat weitere 56 Schwerlasttransporter vom Typ Elefant 2 bestellt, die Rheinmetall MAN Military Vehicles in den Jahren 2026 und 2027 ausliefern soll. Der Auftragswert liegt bei rund 60,5 Millionen Euro brutto und erweitert einen bestehenden Rahmenvertrag, über den bereits zuvor 32 sowie weitere Fahrzeuge im Gesamtwert von 122 Millionen Euro bestellt und bis Anfang 2025 ausgeliefert wurden. Der Lkw mit Achtzylindermotor und Allradantrieb erreicht laut Rheinmetall eine Höchstgeschwindigkeit von 89 Kilometern pro Stunde, bewältigt Steigungen von bis zu 60 Prozent und kommt auf ein technisch zulässiges Zuggesamtgewicht von 135 Tonnen.

Rheinmetall ordnet den Auftrag in die Rolle Deutschlands als logistische Drehscheibe der NATO-Bündnisverteidigung ein, für die der Transport schwerer Gefechtsfahrzeuge eine Schlüsselfähigkeit darstelle.

Für die kommenden Handelstage bleibt entscheidend, ob sich chinesische Zulieferer tatsächlich auf die neue Exportkontrolle berufen und einzelne Lieferungen an Rheinmetall aussetzen oder ob die Rechtsunsicherheit ohne konkrete Folgen für den Kurs bleibt.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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