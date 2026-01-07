KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
07.01.2026 05:19:15
Neue industrielle Revolution: Siemens und Nvidia planen KI für Fabrikalltag
Um die Künstliche Intelligenz in den industriellen Arbeitsalltag zu holen, machen Siemens und Nvidia einen Schulterschluss. Fabriken sollen künftig in Echtzeit simuliert werden, bevor sie überhaupt gebaut sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,38
|1,40%
|Siemens AG (spons. ADRs)
|127,00
|3,25%
|Siemens AG
|256,90
|3,26%