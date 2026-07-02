Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Halbleiterwerk
|
02.07.2026 16:33:00
Neue Infineon-Fabrik schafft rund 1.000 Arbeitsplätze - Aktie in Grün
Die Inbetriebnahme sei ein Meilenstein für Dresden, Deutschland und ein technologisch souveränes Europa, stellte Hanebeck heraus. Hier entstünden künftig Produkte für die KI-Revolution.
Bau im Rekordtempo vorzeitig fertig gestellt
Seit dem Spatenstich Anfang Mai 2023 vergingen drei Jahre bis zur Fertigstellung. Das Werk geht drei Monate früher als geplant in Betrieb. Infineon will hier Leistungshalbleiter herstellen, die unter anderem für Elektroautos, erneuerbare Energien, Rechenzentren und Industrieanlagen gebraucht werden. Die Chips entstehen auf 300-Millimeter-Wafern.
"Wir wollen alle Europa als Halbleiter-Hub stärken", sagte Hanebeck. Dazu brauche man mehr Tempo und weniger Bürokratie. "Mit leistungsfähigen Unternehmen und mehr als 80.000 Beschäftigten ist Dresden die Herzkammer der europäischen Halbleiterindustrie." Infolge der Ansiedlung des taiwanischen Chipriesen TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) und der Produktionserweiterungen bei Infineon und GLOBALFOUNDRIES soll die Beschäftigtenzahl bis 2040 auf rund 100.000 wachsen.
Die Infineon-Aktie steigt auf XETRA zeitweise 0,63 Prozent auf 78,39 Euro.
DRESDEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
15:59
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert (finanzen.at)
|
10:31
|EQS-PVR: Infineon Technologies AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)