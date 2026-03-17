17.03.2026 12:23:00

Neue Insolvenz im Umfeld des Immo-Entwicklers Imfarr

Im Umfeld der Immobiliengruppe Imfarr gibt es eine neue Insolvenz. Die NeFa Beteiligung und Verwaltung GmbH ist zahlungsunfähig, die Schulden (Passiva) belaufen sich auf 25 Mio. Euro, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag mit. Es seien keine Dienstnehmer betroffen. Grund für die Insolvenz sei, dass kein außergerichtlicher Ausgleich mit den Gläubigern erzielt werden konnte. Das Unternehmen soll nun geschlossen werden.

Die NeFa hält laut Creditreform Beteiligungen an Immobiliengesellschaften und Immobilienvermögen und ist Teil der Imfarr Immobiliengruppe. Direkter Eigentümer ist laut "Wirtschafts-Compass" Nemat Farrokhnia, der die Imfarr-Mutter ACF Privatstiftung mitgestiftet hat und früher Geschäftsführer der ebenfalls insolventen Imfarr Beteiligungs GmbH war. Über die Imfarr Beteiligungs GmbH wird derzeit ein Konkursverfahren geführt, die Schließung wurde im April 2025 angeordnet. Ein Sanierungsplan wurde zwar 2024 ursprünglich angenommen worden, die Gläubiger versagten dem Unternehmen allerdings die Bestätigung des Plans, nachdem nicht alle Auflagen erfüllt werden konnten.

Zur Masseverwalterin wurde die Rechtsanwältin Romana Weber-Wilfert bestimmt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 27. April anmelden. Die erste Gläubigerversammlung ist für den 11. Mai anberaumt.

bel/cri

WEB https://www.creditreform.at

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