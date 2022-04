Neue intelligente Abwasseraufbereitungslösung von Xylem senkt Betriebskosten und reduziert den Energieverbrauch um 25 %

Ab sofort können Abwasserbetriebe mit Xylem Edge Control ihre Compliance-Ziele erreichen und gleichzeitig den Energieverbrauch für die Belüftung um bis zu 25 % reduzieren. Die Standard-Suite digitaler Lösungen für konventionelle Belebtschlammanlagen ist der jüngste Durchbruch bei der Digitalisierung von Wasserversorgungsunternehmen. Mit Xylem Edge Control können Abwasserbetriebe ihre Anlagen steuern und überwachen, die Nährstoffentfernung optimieren, Energie sparen und Kosten senken.

"Abwasserbetriebe müssen eine kontinuierliche Abwägung zwischen der Notwendigkeit, die Zuverlässigkeit ihrer Dienstleistungen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten, und der Kontrolle ihrer Kosten treffen", berichtet Chris Taylor, Global Product Manager bei Xylem. "Xylem Edge Control hilft Abwasserbetrieben, diesen Balanceakt sicher zu meistern, indem wir unsere Expertise im Bereich der digitalen Innovation und unsere langjährige Erfahrung mit Bioprozessen zu einem Lösungspaket zusammenführen, das die Prozesskontrolle maximiert und gleichzeitig den Energieverbrauch drastisch senkt und Nachhaltigkeitsziele unterstützt."

"Versorgungsunternehmen weltweit sind dabei, ihre Netze zu digitalisieren, um erhebliche Wasser-, Energie- und Kosteneinsparungen zu erzielen. Xylem Edge Control ist eine vielseitige, multifunktionale Lösung, die Abwasserbetriebe dort abholt, wo sie gerade sind – und ihnen die erforderlichen Tools an die Hand gibt, um mehr von den Vorteilen der digitalen Transformation zu profitieren."

Auf der Basis von Analysen und Echtzeitdaten liefern die Edge Control-Lösungen schnelle Prozessempfehlungen zur Optimierung des Chemikalieneinsatzes und der Belüftung. Angesichts der angestrebten Emissionsreduzierung ist Edge Control die neueste hocheffiziente Technologie, die den Versorgungsunternehmen helfen kann, energiebedingte Treibhausgasemissionen zu reduzieren und schnelle Fortschritte auf dem Weg zum Erreichen der Netto-Null-Ziele zu erzielen. Die Plattform kann mit jeder speicherprogrammierbaren Steuerung und verschiedenen Kommunikationsprotokollen eingesetzt werden und mit bestehender Hardware, etwa Sensoren und Sonden, verbunden werden.

Xylem Edge Control umfasst vier Lösungen:

Xylem Edge Control Pulsed Aeration: Eine digitale energiesparende Lösung, die eine Überbelüftung von unterlasteten Kläranlagen verhindert. Die gepulste Belüftung optimiert den gesamten biologischen Prozess von Belebtschlammanlagen, um eine angemessene Durchmischung und letztlich Energieeinsparungen zu erreichen. Die Forschung und Implementierung der gepulsten Belüftung hat ergeben, dass Energieeinsparungen von etwa 25 % erzielt werden können. Xylem Edge Control Ammonia Removal: Xylem Edge Control Ammonia Removal bestimmt den Ammoniak-Zielwert für eine Belebtschlammanlage und hilft, die Grenzwerte für die Nährstoffeinleitung einzuhalten und gleichzeitig die Energieeinsparungen zu maximieren. Die Lösung verwendet einen richtungsweisenden Algorithmus zur Anpassung an verschiedene Lastbedingungen, der eine einheitliche Ammoniakentfernung sicherstellen und den biologischen Prozess weiter stabilisieren kann. Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal: Die Lösung bietet Abwasserbetrieben die Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig die Konzentrationen von Nitrat und Ammoniak zu minimieren. Sie nutzt einen modernen Algorithmus, der mit den vorhandenen Anlagen der Belebtschlammanlage kommuniziert, um die Einhaltung der Nährstoffziele zu unterstützen. Das patentierte Abwasserbehandlungsverfahren AvN® 1 schafft ein biologisches Milieu, das im Sektor seinesgleichen sucht – und zwar mithilfe seiner Fähigkeit, einen Nitrit-Shunt zu erstellen. Dies kann den Denitrifikationsprozess beschleunigen und letztlich zu einem noch niedrigeren Energieverbrauch beitragen. Die Forschung und Implementierung von Ammonia + Nitrogen Removal hat Energieeinsparungen von rund 25 % sowie eine Senkung der Gesamtkonzentration von anorganischem Stickstoff (TIN) um etwa 30 % nachgewiesen. Xylem Edge Control P - Removal: Diese Lösung steuert die Pumpen für die Chemikalienzufuhr auf der Basis von Echtzeit-Phosphorkonzentrationen, um den Chemikalienverbrauch zu minimieren und gleichzeitig die geltenden strengeren Phosphorgrenzwerte einzuhalten.

Der Einführung von Xylem Edge Control gingen rigorose Feldversuche in ganz Nordamerika voraus, darunter auch in Washington und Indiana, einschließlich der Kläranlagen der Stadt Muncie, US-Bundesstaat Indiana.

"Da Muncie Sitz der Ball State University ist, fällt die Einwohnerzahl der Stadt von rund 70.000 Menschen auf etwa 48.000 während der Ferienzeit", so Jason Ingram, Betriebsleiter der Muncie Wastewater Treatment Plant in Muncie, die die Xylem Edge Control Pulsed Aeration installiert hat. "Das ist ein Bevölkerungsrückgang von über 30 %. Besonders in diesen Monaten mit geringerer Auslastung profitieren wir am meisten von der gepulsten Belüftung. Durch unsere Upgrades von Xylems Pulsed Aeration können wir jeden Monat 5.000 US-Dollar an Energiekosten sparen."

Auf die globalen Wasserversorgungsunternehmen entfallen etwa 2 % der weltweiten Treibhausgasemissionen – das entspricht der weltweiten Schifffahrtsindustrie. Mit innovativen Lösungen wie Edge Control kann jedoch ein erheblicher Teil der Emissionen, die von ineffizienten Abwasserbetrieben generiert werden, schnell und kostengünstig gesenkt werden. Zudem könnten Versorgungsunternehmen die Treibhausgasemissionen der Wasserwirtschaft, im Bereich der sauberen Wasserversorgung ebenso wie der Abwasseraufbereitung, durch den Einsatz bereits verfügbarer moderner Lösungen um 50 % senken.

Die Nutzung von Xylem Edge Control ist als eigenständiger Prozess oder über ein verbundenes, abonnementbasiertes Modell möglich, wobei die Nutzungspreise auf der Grundlage von Effizienz und Einsparungen berechnet werden. Bei einer Verbindung über die Cloud bietet Xylem Edge Control eine Datenvisualisierung, die es dem Kunden ermöglicht, die Energieeinsparungen auf monatlicher Basis darzustellen, Daten-Trending-Berichte in Echtzeit, die Details wie Ammoniak- und TIN-Konzentrationen wiedergeben, sowie Warn- und Alarmmeldungen/E-Mail-Benachrichtigungen, die den Instrumenten- und Softwarestatus anzeigen.

Xylem Edge Control Pulsed Aeration, Xylem Edge Control Ammonia Removal und Xylem Edge Control Ammonia + Nitrogen Removal sind ab sofort weltweit erhältlich. Xylem Edge Control P – Removal wird im Verlauf des Jahres weltweit für Kunden verfügbar sein.

