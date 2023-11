Neue Investitionstrategie: Versorger Enel setzt Fokus auf Rendite

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel will in den kommenden drei Jahren mehr verdienen. Dabei will das Unternehmen laut seiner neuen bis 2026 laufenden Mittelfristplanung die Investitionsstrategie für Erneuerbare Energien ändern und seine Verschuldung eindämmen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn soll im kommenden Jahr auf 6,6 bis 6,8 Milliarden Euro steigen, wie Enel am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht den Schätzungen der Analysten. 2026 plant Enel den Angaben zufolge dann mit einem Anstieg auf 7,1 bis 7,3 Milliarden Euro. Das Gewinnziel für das laufende Jahr hatte das Management erst jüngst auf 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro erhöht.

Zukünftig will das Unternehmen seine Effizienz verbessern, indem es sich auf Projekte mit höheren Renditen konzentriert. Die neue Strategie des Vorstandsvorsitzenden Flavio Cattaneo sieht eine Verlagerung der Investitionen auf margenstärkere Projekte im Geschäftsfeld Erneuerbare Energien und die Konzentration auf Verteilnetze vor. Damit bricht Cattaneo mit dem Ansatz seines Vorgängers Francesco Starac, der grüne Vermögenswerte anhäufte und damit die Verschuldung im vergangenen Jahr auf ein Rekordniveau brachte./mne/tav/men