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Bullishe Bewertung 02.07.2026 13:06:00

Neue JPMorgan-Analyse bewertet adidas positiv - Aktie fester

Neue JPMorgan-Analyse bewertet adidas positiv - Aktie fester

JPMorgan bewertet adidas mit "Overweight" und sieht den Sportartikelhersteller als klaren Profiteur der aktuellen Branchendynamik.

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von adidas nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 230 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Ein langsameres Tempo beim Comeback von Nike verlängere das Zeitfenster für die aktuellen Marktanteilsgewinner, schrieb die nun verantwortliche Expertin Wendy Liu am Mittwoch zur Sportartikelbranche. Bei ddidas und On Holding rechnet sie mit einer anhaltend soliden Wachstumsdynamik. Gleichzeitig erwartet sie eher Umsetzungsrisiken bei den Turnarounds von PUMA und JD Sports. Die Analystin sieht ohnehin zunehmende Diskrepanzen zwischen dem "Konstant-Abliefern-Camp" mit Adidas und On und dem "Neustart & Wiederaufbau-Camp" mit PUMA und JD. Bei ersterem seien die Bewertungen zurückgekommen, weil die Anleger einen Höhepunkt der Wachstumsphase befürchteten. Bei letzterem hätten die Anleger eher Vorschusslorbeeren verteilt.

Die adidas-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,30 Prozent auf 183,35 Euro.

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adidas-Aktie im Plus, PUMA und Nike uneins: Analystenstimmen bewegen die Branche

Bildquelle: adidas AG,Radu Bercan / Shutterstock.com,testing / Shutterstock.com

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