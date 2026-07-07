KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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07.07.2026 12:17:00

Neue Kamera-KI-Funktionen für HomeKit: Das wird teuer

Mit iOS 27 verbessert Apple HomeKit Secure Video – mit mehr Auflösung und KI-Erkennungsfunktionen. Nun wurde bekannt, was das kosten soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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