KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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07.07.2026 12:17:00
Neue Kamera-KI-Funktionen für HomeKit: Das wird teuer
Mit iOS 27 verbessert Apple HomeKit Secure Video – mit mehr Auflösung und KI-Erkennungsfunktionen. Nun wurde bekannt, was das kosten soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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