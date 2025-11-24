Neue Kesseltausch-Förderung gestartet

Die neue Heizungsförderung der Bundesregierung ist gestartet. Das von Minister Norbert Totschnig (ÖVP) geführte Umweltministerium nimmt ab sofort Anträge für die Förderung von Heizkesseltauschen sowie für den Sanierungsbonus via sanierungsoffensive.gv.at entgegen. Die Gesamtförderung beträgt maximal 30 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten, heißt es in einer Aussendung. Im alten Modell unter der schwarz-grünen Vorgängerregierung waren es bis zu 75 Prozent gewesen.

tpo/pro