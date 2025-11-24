|
24.11.2025 11:22:00
Neue Kesseltausch-Förderung gestartet
Die neue Heizungsförderung der Bundesregierung ist gestartet. Das von Minister Norbert Totschnig (ÖVP) geführte Umweltministerium nimmt ab sofort Anträge für die Förderung von Heizkesseltauschen sowie für den Sanierungsbonus via sanierungsoffensive.gv.at entgegen. Die Gesamtförderung beträgt maximal 30 Prozent der förderungsfähigen Investitionskosten, heißt es in einer Aussendung. Im alten Modell unter der schwarz-grünen Vorgängerregierung waren es bis zu 75 Prozent gewesen.
tpo/pro
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!