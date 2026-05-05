KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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05.05.2026 13:00:00
Neue KI-Erkennung: Meta schaut bei Kindern und Jugendlichen genauer hin
Meta setzt in Europa verstärkt auf künstliche Intelligenz, um das Alter von Nutzern zu prüfen und Minderjährige besser vor ungeeigneten Inhalten zu schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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02.05.26
|Meta stock might look cheap if it weren’t for Mark Zuckerberg (Financial Times)
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01.05.26
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30.04.26
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30.04.26
|Meta-Aktie verliert dennoch deutlich: Gewinn und Umsatz legen zu - Erhöhung der KI-Ausgaben verunsichert (finanzen.at)
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30.04.26
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30.04.26
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