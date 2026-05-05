KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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05.05.2026 13:00:00

Neue KI-Erkennung: Meta schaut bei Kindern und Jugendlichen genauer hin

Meta setzt in Europa verstärkt auf künstliche Intelligenz, um das Alter von Nutzern zu prüfen und Minderjährige besser vor ungeeigneten Inhalten zu schützen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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