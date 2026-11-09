BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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09.11.2026 10:14:00
Neue Klasse: BMW kauft Akkuzellen künftig näher an seinen Werken
Neue Bezugsquellen für die Gen6-Batterien seiner „Neue-Klasse“-Plattform: BMW bezieht künftig auch Zellen von Samsung SDI aus Europa und von LG aus den USA.
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Nachrichten zu BMW AG
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17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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06.11.26
|ROUNDUP: IG Metall und Arbeitgeber in Bayern wollen wieder verhandeln (dpa-AFX)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
05.11.26
|Deutsche Bank AG: BMW-Aktie erhält Buy (finanzen.at)
|
05.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|58,82
|-0,14%