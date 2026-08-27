Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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27.08.2026 10:00:00
Neue Klasse beschleunigt Absatzentwicklung von voll-elektrischen Fahrzeugen: 2 Millionen verkaufte E-Autos
+++ Meilenstein im August erreicht: zwei-millionstes BEV-Fahrzeug an Kunden übergeben +++ Insgesamt rund 3,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge in Kundenhand +++ Erstes Halbjahr 2026: Weltweit mehr als jedes vierte verkaufte Fahrzeug elektrifiziert +++ Europa im ersten Halbjahr 2026 mit 28 % BEV-Share +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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