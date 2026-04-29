Österreichische Post Aktie

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WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

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29.04.2026 14:05:00

Neue KV-Abschlüsse für Flughafenbranche und Post

Für die gut 6.500 Arbeiter und Angestellten an Österreichs Flughäfen steigen die Löhne und Gehälter rückwirkend ab 1. Mai 2026 um 2,4 Prozent. Das teilte die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Mittwoch mit. Auch im Rahmenrecht gebe es Verbesserungen zur Anrechnung von Vordienstzeiten.

Auch die Post hat mit der Gewerkschaft eine Einigung bei den Gehaltsverhandlungen erzielt. Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich der Lehrlinge gibt es um 3,00 Prozent mehr, der neue Kollektivvertrag gilt ab 15. September. Eventuelle Nebengebühren und Zulagen steigen ab 1. Oktober ebenfalls um 3,00 Prozent, teilte die Post in einer Aussendung mit.

Zudem haben sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf ein neues "leistungsabhängiges Arbeitsmodell für die Paketzustellung" geeinigt. Damit sollen in den kommenden zwölf Monaten 200 bis 300 neue Arbeitsplätze in der Paketzustellung geschaffen und neue Mitarbeiter "zu fairen Bedingungen" beschäftigt werden, hieß es in der Aussendung.

bel/cgh

ISIN AT0000APOST4 WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe http://www.post.at

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