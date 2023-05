Neue Leiter Private Banking und Geschäftskunden bei der GKB

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Bei der Graubündner Kantonalbank (GKB) werden zwei zentrale Funktionen in der Geschäftseinheit Märkte neu besetzt. Philipp Liesch übernimmt per 1. September 2023 die Leitung des Bereichs Private Banking. Thomas Hitz wird per 1. Januar 2024 Leiter des Bereichs Geschäftskunden.