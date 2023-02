Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Neue Leitung bei der radicant bank ag



22.02.2023 / 17:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Per sofortiger Wirkung ernennt der Verwaltungsrat der radicant bank ag Rouven Leuener, Chief Product Officer, und Roland Kläy, Chief Financial Officer, als neue CEOs ad interim in Co-Leitung. Liestal, 22. Februar 2023 Der baldige Markteintritt der radicant bank ag stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Tochtergesellschaft der BLKB dar. Mit der Ernennung der neuen Co-Leitung ad interim von Rouven Leuener und Roland Kläy unterstreicht der Verwaltungsrat die Bedeutung dieser entscheidenden Phase. Seit der Lancierung von radicant im April 2021 war Anders Bally als CEO für den Aufbau und die ersten Entwicklungsschritte verantwortlich. Aufgrund eines unterschiedlichen Führungs- und Kommunikationsverständnisses wurde er in seiner Funktion als CEO per sofortiger Wirkung freigestellt. «Der Verwaltungsrat der radicant bank ag dankt Anders Bally für sein grosses Engagement beim Aufbau der Bank», sagt Marco Primavesi, Verwaltungsratspräsident der radicant bank ag. «Zudem danke ich Rouven Leuener und Roland Kläy, dass sie die Co-Leitung ad interim übernehmen und wir somit auf erfahrene Kräfte innerhalb der Bank zurückgreifen können, um den bevorstehenden Markteintritt ab Ende März erfolgreich zu gestalten.» Für Rückfragen:

Marius Maissen, Telefon +41 61 925 82 89, E-Mail: medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien. Medienmitteilung (PDF) Mit gut 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 24 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 34 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Sie hat eine klare Meinung zu dem, «was morgen zählt». Damit sind Themen gemeint, die die Kompetenzen der BLKB bei der Beratung ihrer Kundinnen und Kunden über alle Lebensereignisse hinweg betreffen. Die Strategie der BLKB umfasst drei Pfeiler: das Kerngeschäft mit den Segmenten Privat- und Unternehmenskunden in der Region, Innovation und Unternehmensentwicklung sowie das ergänzende Geschäft mit sehr vermögenden Privatkundinnen und Privatkunden, Grossfirmen und externen Vermögensverwaltern. Nachhaltigkeit ist Teil des Selbstverständnisses der Bank und liegt im Kern ihres gesetzlich verankerten Auftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches und umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit und subsumiert ihr nachhaltiges und verantwortungsvolles Denken und Handeln unter dem Begriff Zukunftsorientierung. Als zukunftsorientierte Bank der Region und als nachhaltige Finanzdienstleisterin legt die BLKB Wert auf eine integre und weitsichtige Beratung ihrer Kundinnen und Kunden, auf einen ökologisch verantwortungsvollen Bankbetrieb, auf eine motivierende Arbeitsumgebung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf eine vorausblickende Grundhaltung in der Bank. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Mit einem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poors gehört die BLKB zu einer der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Gleichzeitig ist sie mit einer Cost-Income-Ratio von rund 50 % eines der effizientesten Finanzinstitute der Schweiz. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

Ende der Adhoc-Mitteilung