Neue Leitung MINI Deutschland

+++Christian Brandl übernimmt die Leitung von MINI Deutschland+++ Ulrike von Mirbach wechselt in die Zentrale und verantwortet das Detailkundengeschäft BMW & MINI im Projekt „Future Sales Model“ für Europa sowie in der Gesamtverantwortung den Aufbau des neuen Vertriebsmodells für MINI in Europa+++