Neue Lösung vereinfacht die Kommunikation für Mitarbeitende mit jedem Endgerät

Vodafone Deutschland und RingCentral bringen jetzt gemeinsam ‚Vodafone Business UC mit RingCentral‘ auf den deutschen MarktLösung vereint Team-Messaging, Video-Meetings & Cloud-Telefonie auf einer PlattformNeue Plattform unterstützt Unternehmen beim hybriden Arbeiten & ermöglicht ein optimiertes Nutzererlebnis für jeden, auf jedem Gerät & überallVodafone Deutschland und RingCentral Inc. (NYSE: RNG), ein führender Anbieter von globalen Cloud-Kommunikations-, Video-Meeting-, Collaboration- und Contact-Center-Lösungen für Unternehmen, haben heute auf dem deutschen Markt ‚Vodafone Business UC mit RingCentral‘ vorgestellt – eine neue Kommunikationsplattform, die RingCentrals Flaggschiff RingCentral Message Video Phone (MVP) mit Vodafones Fähigkeiten rund um Mobilität und 5G kombiniert. Die Lösung bietet Unternehmen mehr Auswahl, Flexibilität und Einfachheit bei der Art und Weise, wie Mitarbeitende kommunizieren und zusammenarbeiten – im Büro, zu Hause oder unterwegs.Martin Grabowski, Bereichsleiter Marketing & Products Business bei Vodafone Deutschland: „Gerade in der hybriden Welt von heute ist die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden über unterschiedliche Standorte hinweg ein wahrer Vorteil. Wir freuen uns, zusammen mit RingCentral nun eine Unified Communications-Lösung anbieten zu können, die in der modernen Geschäftswelt einen echten Bedarf stillt. Vodafone Business UC mit RingCentral wird Unternehmen und Mitarbeitenden dabei helfen, effektiv und sicher miteinander zu arbeiten, egal wo sie sich aufhalten und welche Endgeräte sie nutzen.“Marco Meier, Area Vice President, Global Service Providers DACH, RingCentral: „Bei RingCentral konzentrieren wir uns darauf, Unternehmenskommunikation für jeden mühelos zu gestalten. Indem wir die Stärken von Vodafone mit der führenden Expertise von RingCentral im Bereich Cloud-basierter Unified Communications kombinieren, ermöglichen wir es den Menschen, von überall und auf jedem Gerät zu arbeiten und gleichzeitig die Produktivität dank unserer offenen Plattform-Integrationen mit Geschäftsanwendungen von Drittanbietern zu verbessern. Unsere Co-Innovation- und Co-Creation-Strategie mit Vodafone Deutschland wird zudem die Arbeitsabläufe verbessern und Unternehmen in die Lage versetzen, langfristig einen nachhaltigen Mehrwert und eine Differenzierung zu erzielen.“Um hybrides Arbeiten zu unterstützen, benötigen deutsche Unternehmen eine sichere, zuverlässige und flexible Cloud-Kommunikationsplattform, die es ihren Mitarbeitenden ermöglicht, von überall aus mit einer einzigen App für Team-Messaging, Video-Meetings und einem Cloud-Telefonsystem zu arbeiten. Vodafone Business UC mit RingCentral erfüllt diese Anforderungen und liefert eine flexible und zugleich zuverlässige Lösung für die Herausforderungen des Arbeitsalltags. So können die Mitarbeitenden produktiv arbeiten, egal wo sie sich aufhalten.Diese neue Unified Communications-Lösung von Vodafone Deutschland und RingCentral bietet Unternehmen die Möglichkeit, von ihrer bestehenden Infrastruktur in die Cloud zu migrieren. Die Lösung umfasst Anruf-Aufzeichnung, HD-Video-Meetings und viele weitere neue Funktionen, die die Kommunikation und Zusammenarbeit vereinfachen. Darüber hinaus profitieren Endnutzer von vielen einzigartigen und differenzierten Funktionen wie KI-basierte Advanced Meeting Insights, Whiteboard, Live-Transkription und dynamische Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.Alle Funktionen können eigenständig genutzt oder in verschiedene Geschäftsanwendungen integriert werden, darunter Microsoft 365 sowie führende Customer Relationship Management (CRM)-, Enterprise Resource Planning (ERP)- und Helpdesk-Systeme. So ist sichergestellt, dass alles synchron funktioniert.Weitere Details zu Vodafone Business UC mit RingCentralDer Beitrag Neue Lösung vereinfacht die Kommunikation für Mitarbeitende mit jedem Endgerät erschien zuerst auf Vodafone Newsroom.