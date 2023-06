Neue Lösungen zur weltweiten Bekämpfung des Rauchens dringend erforderlich: Experten kommen auf dem Global Forum on Nicotine zusammen

WARSCHAU, Polen, June 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Internationale Experten des öffentlichen Gesundheitswesens, Wissenschaftler, Ärzte, Regulierungsbehörden, Verbraucher und Hersteller treffen sich diese Woche in der polnischen Hauptstadt, um sich über neue Wege zur Bekämpfung der durch das Rauchen verursachten weltweiten Todesfälle und Krankheiten auszutauschen. Vier Tage lang werden sich 70 Redner und Hunderte von Delegierten auf dem zehnten jährlichen Global Forum on Nicotine (21. - 24. Juni) auf die Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum konzentrieren. Dies soll Erwachsene, die das Rauchen nicht aufgeben können, dazu ermutigen, auf sicherere Nikotinprodukte umzusteigen.



Trotz jahrzehntelanger Bemühungen zur Eindämmung des Tabakkonsums rauchen weltweit immer noch eine Milliarde Menschen, und jedes Jahr sterben acht Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Vier von fünf Rauchern leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen, die am wenigsten in der Lage sind, die daraus resultierende Krankheitslast zu bewältigen, und Rauchen ist eine der Hauptursachen für gesundheitliche Ungleichheiten in Ländern mit höherem Einkommen. Die Tausenden von Giftstoffen, die bei der Verbrennung von Tabak freigesetzt werden, verursachen durch das Rauchen bedingte Krankheiten. Im Vergleich dazu ist Nikotin eine vergleichsweise risikoarme Substanz.

Vapes (E-Zigaretten), pasteurisierter Snus, Nikotinbeutel und erhitzte Tabakprodukte ermöglichen es den Menschen, Nikotin zu konsumieren, ohne Tabak zu verbrennen, was die Gesundheitsrisiken im Vergleich zum fortgesetzten Rauchen deutlich reduziert. Schätzungen zufolge verwenden weltweit 112 Millionen Menschen diese Produkte , obwohl sie in einigen Ländern uneinheitlich reguliert und gänzlich verboten sind. Die Prävalenz des Rauchens geht dort, wo diese Produkte verfügbar sind und angemessen reguliert werden, wie z. B. im Vereinigten Königreich, Schweden, Japan und Neuseeland, schneller zurück.

Das GFN23 wird sich mit den Chancen und Herausforderungen in Bezug auf die Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum befassen, einschließlich der Entwicklung von Regulierungssystemen, die erwachsenen Rauchern den Zugang zu sichereren Produkten ermöglichen und gleichzeitig den Tabakkonsum bei Jugendlichen reduzieren. Die kostenlosen Live-Streams der Veranstaltung , die aus dem Englischen ins Spanische und Russische übersetzt werden, behandeln das letzte Jahrzehnt der Wissenschaft über sicherere Nikotinprodukte und ihre Wirksamkeit bei der Raucherentwöhnung , die Umweltauswirkungen von sichereren Produkten im Vergleich zu brennbaren Zigaretten und die schädlichen Auswirkungen von moralischen Einstellungen und Ideologie auf Wissenschaft und Regulierung .

Während die Weltgesundheitsorganisation die Schadensbegrenzung bei der HIV/AIDS-Prävention und beim Drogenkonsum unterstützt, lehnt sie die Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum ab. Die ibero-amerikanischen Experten auf dem GFN23 werden über das bevorstehendedes WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums auf der COP 10 im November dieses Jahres in Panama diskutieren, wo Entscheidungen über die Zukunft sichererer Nikotinprodukte schwerwiegende Auswirkungen auf die globale öffentliche Gesundheit haben können.

Im Vorfeld des GFN23 rief Gerry Stimson, emeritierter Professor am Imperial College London und Mitbegründer der Veranstaltung, die internationalen Verantwortlichen für die Bekämpfung des Tabakkonsums dazu auf, rationale und pragmatische Ansätze zu verfolgen, die der Rettung von Menschenleben Priorität einräumen: "Die Ideologie muss beiseite gelassen werden und die Menschen müssen mit allen verfügbaren Mitteln dabei unterstützt werden, mit dem Rauchen aufzuhören."

Das Global Forum on Nicotine (GFN) ist die einzige internationale Konferenz, die sich auf die Rolle von sichereren Nikotinprodukten konzentriert, die den Menschen helfen, vom Rauchen loszukommen, und zwar im Rahmen eines Ansatzes, der als Schadensbegrenzung beim Tabakkonsum bezeichnet wird. Erfahren Sie mehr und registrieren Sie sich für die kostenlosen Online-Sitzungen unter https://gfn.events/

