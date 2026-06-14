Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
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14.06.2026 08:59:31
Neue Mächte der Energiewende: Deutschland zögert, Vietnam und Thailand ziehen vorbei
China läuft Europa bei der Energiewende den Rang ab. In Staaten wie Thailand oder Vietnam boomen Elektromobilität und Erneuerbare ebenfalls. Aus Eigennutz: Sie möchten kein Geld mehr für fossile Importe ausgeben, sondern welches verdienen. Europa muss sich sputen, wenn es nicht abgehängt werden möchte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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