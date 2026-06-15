Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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15.06.2026 12:37:56
Neue Marke für Verteidigung: Daimler Truck setzt verstärkt auf Rüstung
Daimler Truck steht unter Druck. Neben einem Sparprogramm soll der Ausbau des Geschäfts mit Militärfahrzeugen helfen. In der Nähe von Karlsruhe wächst auch die Zahl der Mitarbeiter.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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