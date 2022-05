Neue Marke soll Wiener Gemüse besser erkennbar machen

Die Wiener Landwirtschaftskammer will mit der neuen Dachmarke "Stadternte Wien" lokales Gemüse besser erkennbar machen. "Der massive Preisanstieg bei Energie und Düngemitteln macht unseren Gärtnerinnen und Gärtnern das Leben schwer", so Kammerpräsident Franz Windisch anlässlich des Auftaktes der Gemüsehauptsaison in der Bundeshauptstadt. Die Landwirtschaftskammer ruft dazu auf, die lokale Gemüseproduktion zu unterstützen.

Die Coronakrise und der Krieg in der Ukraine hätten gezeigt, wie wichtig eine sichere, regionale Versorgung mit Lebensmitteln ist, so die Interessensvertreter in einer Aussendung am Montag. Beim Selbstversorgungsgrad komme Wien beim Gemüse auf rund 30 Prozent. Die Gartenbaufläche sei mit 382 Hektar etwa so groß wie die Donauinsel, schreibt die Landwirtschaftskammer Wien. Spitzenreiter sei Wien bei der Gurkenproduktion: Hier würden zwei von drei Gurken in Österreich wachsen. Im Ganzen gebe es in der Stadt 200 Gemüsebaubetriebe.

spo/cri